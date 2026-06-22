Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам нефтепереработки, ТЭК и транспорта Украины

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ складам горючего, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.