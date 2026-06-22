Песков переадресовал в правительство вопрос о либерализации цен на нефтепродукты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о возможности либерализации цен на нефтепродукты в России для борьбы с перебоями на рынке.

"По деталям, конечно, это лучше спрашивать в правительстве", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, "в правительстве есть механизм координации и с нефтяными компаниями, и само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры".