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Летевший в Москву из Гюмри самолет "Победы" сел в Махачкале

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Самолет "Победы", следовавший из Гюмри в Москву, внепланово сел в аэропорту Махачкалы, там проводят техническую оценку состояния воздушного судна, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В Махачкале посадка была благополучной.

Представитель авиакомпании в Махачкале не уточнил "Интерфаксу" причин внеплановой посадки.

На борту было 186 человек, их пересадят на другой самолет и отправят в Москву.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР назвало причину посадки.

"Предварительная причина вынужденной посадки - ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал", - информирует ведомство.

Махачкалинский отдел СК на транспорте начал доследственную проверку.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из 42 Boeing-737-800 с салонами эконом-класса.

Boeing Гюмри Победа Махачкала Москва
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