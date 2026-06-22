Доля незаконного оборота табака на рынке РФ в 2025 году снизилась до 9%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доля незаконного оборота табака в РФ за период с 2020 по 2025 годы снизилась с 15,6% до 9%. С 2019 года за счет обеления рынка допдоходы бюджета составили 858 млрд рублей, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский на сессии в рамках Недели российского ритейла в понедельник в Москве.

По его словам, этому прежде всего способствовало внедрение маркировки табачной продукции и использование комплекса регуляторных механизмов. Важным был и "симбиоз действий добросовестного бизнеса и власти, который заключался в том, что у нас совпали цели". "Сегодня за счет обеления рынка с 2019 по 2025 годы дополнительные доходы бюджета только по табачке составили 858 млрд рублей. Всего по всем отраслям, где маркировка введена, (добавочные поступления достигли - ИФ) 1,8 трлн, в том числе 858 млрд рублей - по табаку. Отрасль превалирует во всем фискальном эффекте", - сказал глава департамента.

В то же время Заславский сообщил, что по никотинсодержащей продукции ситуация "по-прежнему неприемлемая для государства - более 2/3 от рынка находится не только в серой, скорее, в черной зоне". Для ее устранения по решению госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции разработан план первоочередных мер, ряд из которых уже в процессе реализации. Прежде всего, это утверждение Росстандартом ГОСТа, который ограничивает двумя годами срок годности никотинсодержащей жидкости.

"Это было сделано после того, как на рынке было обнаружено большое количество - 37% жидкостей, у которых датой производства стоял 2016 год. Акцизы на никотинсодержащую продукцию были введены с 2017 года, поэтому недобросовестные производители очень активно ставили на продукцию год изготовления - 2016, вводили в оборот продукцию неизвестного происхождения и считали, что таким образом им удалось обмануть государство", - поделился Заславский.

По его словам, в настоящее время идет подготовка проекта постановления правительства, которое закрепит этот двухлетний срок, предусмотренный в ГОСТе. Следующим этапом будут изменения в постановление правительства, которое запрещает реализацию товаров с просроченным сроком годности. Это так называемая "запретительная касса", когда просроченная продукция автоматически изымается из оборота, продать ее невозможно, пояснил он, отметив, что такой механизм действует при продаже молочной и другой маркируемой продукции.

Заславский также сообщил, что продолжается работа и по введению акциза на безникотиновые жидкости. Это делается для того, чтобы недобросовестные производители никотинсодержащих жидкостей, выдающих их за безникотиновую продукцию, не могли воспользоваться возможностью ухода от уплаты акциза.

Как сообщал журналистам в конце мая статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, вопрос о введении акциза на безникотиновые жидкости по аналогии с никотинсодержащими может быть рассмотрен осенью этого года. "Мы вернемся к этому вопросу осенью при рассмотрении основных направлений налоговой политики в рамках бюджетного пакета", - сказал он.

Заславский также сообщил, что нововведением для борьбы с незаконным оборотом продукции на рынке табачной и никотинсодержащей продукции может стать по аналогии с алкогольной отраслью "завязывание" получения кода маркировки с наличием у производителя никотиносодержащего сырья. "Мы с Минфином и Росалкогольтабакконтролем отработали походы, сейчас занимаемся отработкой текста постановления правительства", - сказал он, отметив, что регистрируется множество случаев, когда при отсутствии сырья в оборот вводится готовая продукция.