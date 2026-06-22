Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Марией Фернандой Эспиносой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Москве с кандидатом на пост генсекретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой, разъяснил требования российской стороны к претендентам на высший ооновский пост, сообщили на Смоленской площади.

"Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

В МИД РФ добавили, что "с обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах".