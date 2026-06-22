Единый цифровой ресурс для дошкольного образования заработает с 1 сентября

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования появится в России с 1 сентября 2026 года, он объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей - мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент: мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.