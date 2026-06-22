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Льготное оформление земли под инфраструктурой предложено продлить до 2031 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который продлевает сроки льготного оформления прав на земельные участки, занятые линейными объектами и инфраструктурными сооружениями, на четыре года - до 1 января 2031 года.

Документ (№1265989-8) опубликован в электронной базе данных парламента, авторы - глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов и депутат Сергей Тен.

Законопроект продлевает до 1 января 2031 г. два срока, которые истекают 1 января 2027 г. Первый касается так называемой "линейной амнистии" - упрощенного порядка, позволяющего субъектам естественных монополий и операторам связи оформить публичный сервитут на участки под линейными объектами (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и связь), созданными до 30 декабря 2004 г. Для кадастрового учета и регистрации прав на такие объекты в этом случае достаточно декларации об объекте, а правоустанавливающие документы не требуются. Второй срок относится к праву юридических лиц оформить публичный сервитут или взять в аренду участок под сооружениями, права на которые возникли до 1 сентября 2018 г., если прав на сам участок у них нет. Плата за такой сервитут не взимается.

Как отмечается в пояснительной записке, системообразующие организации, занятые добычей, переработкой и транспортировкой ресурсов, а также генерацией энергии, не успевают завершить оформление в установленный срок. За время действия "линейной амнистии" в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения более чем о 1,5 млн линейных объектов. Авторы предупреждают, что прекращение льготного режима с 2027 г. повлечет рост издержек на оформление сервитутов, и как следствие, непрогнозируемый рост цен на энергоресурсы, в том числе для конечных потребителей.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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