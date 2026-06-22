Просроченная задолженность в краудфандинге в 2025 году выросла до 7,2 млрд руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Объем просроченной задолженности в сфере краудфандинга на конец 2025 года достиг 7,2 млрд руб., увеличившись за год на 3,5 млрд руб., говорится в обзоре платформенных сервисов ЦБ.

Такая динамика связана с увеличением количества юрлиц, сталкивающихся со сложностями в обслуживании долга, что приводит к росту дефолтов по платежам.

Основной объем просрочки (73%) приходится на просроченную задолженность свыше 90 дней, он составляет 5,2 млрд руб.

Доля просроченной задолженности в сфере краудфандинга к концу IV квартала 2025 г. выросла на 8 процентных пунктов год к году и превысила 22%.

Количество зарегистрированных инвесторов на рынке краудфандинга по состоянию на 31 декабря 2025 года превысило 231,9 тыс. лиц, при этом доля активных инвесторов в IV квартале 2025 г. снизилась до минимального уровня - 15%, или 34,8 тыс. лиц. Среднее количество активных инвесторов в 2025 г. снизилось на 31% за год и составило 37,6 тыс. лиц.

Краудфандинг – это привлечение капитала, в том числе для бизнеса, через специальные интернет-площадки. Зачастую большое количество людей инвестирует небольшие суммы, что в итоге позволяет бизнесу собрать необходимые средства для запуска проекта.