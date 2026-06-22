Минобороны РФ сообщило о поражении более 140 беспилотников с 7 утра

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 07:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.