Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тыс. человек.