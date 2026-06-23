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Минобороны РФ сообщило о многочасовом полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около 16 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе",- заявили в ведомстве во вторник.

Там отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - сообщили российские военные.

В министерстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в российском Минобороны.

Ведомство также опубликовало кадры полета.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Минобороны РФ Ту-160 Баренцево море Норвежское море
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Минобороны РФ сообщило о многочасовом полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

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