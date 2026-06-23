Поиск

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Переправа была перекрыта для автотранспорта более пяти часов

Движение по Крымскому мосту возобновлено
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт во вторник утром после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около пяти с половиной часов. Причины не разглашались.

В предыдущий раз ограничение действовало около часа.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по Крымскому мосту возобновлено

 Движение по Крымскому мосту возобновлено

Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае

Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены в Омской области

 Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены в Омской области

Число пострадавших после урагана в свердловской Кушве достигло 15 человек

 Число пострадавших после урагана в свердловской Кушве достигло 15 человек

Минобороны РФ сообщило о многочасовом полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

Шесть человек пострадали из-за урагана в уральской Кушве

"ЛУКОЙЛ" ограничит продажу топлива в Воронежской области с 23 июня

Что произошло за день: понедельник, 22 июня

Более 80 тыс. заявлений подали абитуриенты в вузы РФ в первый день приемной кампании

 Более 80 тыс. заявлений подали абитуриенты в вузы РФ в первый день приемной кампании

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава с ГСМ в Подмосковье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2799 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10056 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов