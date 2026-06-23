Движение по Крымскому мосту возобновлено

Переправа была перекрыта для автотранспорта более пяти часов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт во вторник утром после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около пяти с половиной часов. Причины не разглашались.

В предыдущий раз ограничение действовало около часа.