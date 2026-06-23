Более десятка БПЛА уничтожены в семи районах Ростовской области

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Более чем 10 беспилотников уничтожены за ночь в семи районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Сегодня ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более десятка БПЛА в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском", - написал он в мессенджере Max.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, отметил глава региона.