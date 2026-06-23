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Шойгу сообщил, что РФ планирует провести форум по безопасности в 2027 году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2027 году планирует вновь провести международный форум по безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

"В следующем году мы также предполагаем провести форум с учетом того, что прошедший в конце мая в России первый форум показал свою эффективность", - сказал Шойгу. Он поблагодарил китайскую сторону за участие в прошедшем форуме и отметил, что были проведены "контакты по линии БРИКС, ШОС, двусторонние встречи".

Говоря о взаимодействии Москвы и Пекина, секретарь СБ РФ заметил, что "уплотняется взаимодействие в рамках многосторонних форматов - в ООН, БРИКС, ШОС, "группе 20", АТЭС.

"Нам удается поддерживать высокую интенсивность российско-китайских политических контактов, в первую очередь благодаря контактам на высоком уровне. Главной движущей силой продвижения двустороннего сотрудничества, как и прежде, выступают контакты лидеров наших государств", - подчеркнул Шойгу. По его мнению, "подтверждением особого характера межгосударственного взаимодействия на высшем уровне стал недавний, уже 25-й, визит президента РФ Владимира Путина в Китай.

Совбез РФ Сергей Шойгу форум по безопасности
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