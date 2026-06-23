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В ФСБ заявили о предотвращении двух подрывов у здания силового ведомства в Пятигорске

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании двух женщин, которые должны были совершить самоподрывы возле здания одного из правоохранительных органов в Пятигорске.

"Благодаря эффективным мерам антитеррористической защищенности, на подходе к одному из зданий силовых ведомств Пятигорска задержана гражданка России, 2006 года рождения", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

По данным спецслужбы, в рюкзаке женщины находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была обезврежена, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц никто не пострадал.

"В районе происшествия были незамедлительно введены повышенные меры безопасности и организованы оперативные мероприятия по поиску возможных соучастников преступления",- заявили в ФСБ.

В результате, в это же время поблизости от места происшествия была задержана гражданка России 1979 года рождения, "намеревавшаяся по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы".

"Основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов",- подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что задержанные женщины дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, "не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц".

ФСБ Пятигорск теракт предотвращение
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