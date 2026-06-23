Два пассажирских поезда задерживаются из-за инцидента на путях в Хабаровском крае

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Главк МЧС России по Хабаровскому краю сообщил, что в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского района из-за схода порожнего вагона задерживаются два пассажирских поезда.

"Информация о сходе одной колесной пары порожнего вагона поступила в 13:00 по местному времени (06:00 мск). На место со станции Литовко убыл восстановительный поезд, ведутся работы по ликвидации последствий схода вагона", - говорится в сообщении.

Задерживаются поезда сообщением Владивосток-Советская-Гавань и Советская-Гавань-Владивосток. Предварительно, время задержки составит 2-3 часа.