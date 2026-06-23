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В Туве за несколько дней атакован уже второй детский лагерь

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В в Барун-Хемчикском районе Тувы группа мужчин проникла в детский лагерь "Таежный", на них пожаловались родители одного из детей, сообщило управление МВД по региону.

"22 июня поступило сообщение от родителей воспитанника детского лагеря "Таежный" о том, что в вечернее время на территорию лагеря проникли несколько мужчин, которые вели себя неадекватно и запугали детей. После того, как они скрылись, один из воспитанников обнаружил пропажу сотового телефона", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал, злоумышленников ищут. По факту проводятся полицейская и прокурорская проверки.

В ночь на 21 июня в Туве пьяный мужчина прошел в детский лагерь "Орленок", где устроил погром и травмировал детей. Пострадали 14 человек. Подозреваемого задержали, он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

МВД Орленок Таежный Тува Барун-Хемчикский район
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