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Шойгу заявил, что выпадение российских и ближневосточных поставок энергоносителей нельзя компенсировать резервами

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Поставки энергоносителей и удобрений, которые выпадают из-за ситуации на Ближнем Востоке и попыток атаковать российские суда и мощности, невозможно компенсировать мировыми резервами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Блокировка Ормузского пролива поставила под удар глобальную продовольственную и энергетическую безопасность: через него осуществляется значимый для многих государств экспорт энергоресурсов и минеральных удобрений. Это негативно сказывается на возможностях развития и создает угрозу голода для десятков стран Африки, Азии и Латинской Америки", - сказал он на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Шойгу отметил, что ситуация усугубляется продолжающимися попытками нанести ущерб соответствующим производственным и портовым мощностям на территории России, пиратскими нападениями на суда-газовозы и другие виды транспорта.

"Выпадение российских и ближневосточных поставок невозможно компенсировать имеющимися мировыми резервами", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он заявил, что ответом на данные угрозы должна стать выработка альтернативных логистических, торговых и ресурсных решений, а также усиление координации государств БРИКС по актуальным международным вопросам в целом.

Сергей Шойгу
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