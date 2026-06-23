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Лантратова договорилась с коллегами из стран ШОС о сотрудничестве в правозащитной сфере

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подписала меморандум о сотрудничестве с правозащитным учреждением ШОС, сообщили в ее аппарате.

В Бишкеке прошла первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств - членов ШОС, где Лантратова и Акыйкатчы (омбудсмен) Киргизии Джамиля Джаманбаева подписали меморандум о сотрудничестве.

"Сегодня важно выстраивать рабочую систему, которая на практике помогает людям. Гражданам, которые оказались в другой стране. Столкнулись с нарушением прав. Не знают, куда идти и кому написать. Именно ради таких людей мы развиваем международное правозащитное сотрудничество", - прокомментировала Лантратова.

Она также провела переговоры с омбудсменами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

"Для правозащитной работы это важный шаг. В ШОС уже идет сотрудничество по линии образования, культуры, здравоохранения, молодежной политике. Теперь к этим направлениям добавляется защита прав человека. В современных условиях это основа доверия и человеческой безопасности", - пояснила Лантратова.

Она напомнила, что в странах ШОС живут, учатся и работают миллионы граждан, которые переезжают, создают семьи, получают образование, ведут бизнес и иногда сталкиваются с проблемами, которые нельзя быстро решить в одной стране.

"Это вопросы гражданства, миграционного статуса, трудовых прав, социальной поддержки, медицинской помощи, документов. В таких ситуациях многое решает скорость. Иногда человеку нужен один звонок, одно письмо, один прямой контакт между аппаратами омбудсменов", - сказала Лантратова.

По ее словам, у российского института уполномоченного уже есть такой опыт: проводятся личные приемы граждан, в том числе по видеосвязи, развивается и новый формат - совместные приемы с зарубежными омбудсменами в посольствах, при участии МИД России и МВД России.

"За каждым международным документом, за каждым меморандумом и протоколом стоят судьбы людей. Кто-то не получил зарплату, не может оформить документы, оказался в больнице, в пункте временного содержания или далеко от семьи. Наша задача - сделать так, чтобы человек не оставался один", - отметила Лантратова.

По итогам встречи участники согласились, что "диалог должен строиться на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела, равноправии и учете национальных интересов", говорится в сообщении.

Лантратова напомнила, что в 2027-2028 годах Россия будет председательствовать в ШОС.

Казахстан Таджикистан Узбекистан ШОС Киргизия Яна Лантратова
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