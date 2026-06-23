В Кремле считают неблизким путь к устойчивому миру между США и Ираном

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия надеется, что переговоры по иранскому урегулированию будут результативными, хотя путь к достижению устойчивого мира будет неблизким, заявил на полях "Примаковских чтений" помощник президента Юрий Ушаков.

"Россия приветствовала перемирие и заключение американо-иранского меморандума. Мы надеемся, что начавшиеся переговоры будут результативными, - сказал он. - Но надо признать, что до достижения устойчивого мира еще предстоит пройти путь и путь неблизкий".

Ушаков также сказал, что российские предложения, касающиеся обогащенного иранского урана, остаются в силе.

"Во всяком случае, хочу сказать, что соответствующие российские предложения по одной из основных, то есть ядерной тематике, остаются в силе", - подчеркнул Ушаков.

5 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на Петербургском экономическом форуме, заявил, что предложения России по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе, Россия находится в контакте с США, Ираном и Израилем по этому вопросу.

"Мы в свое время, это было где-то год назад, напомнили о нашем сотрудничестве в 2015 году, когда мы вывозили обогащенный уран на территорию Российской Федерации. Это разрядило тогда обстановку. Мы напомнили об этом, сказали, что это возможно, и если все вовлеченные в конфликт заинтересованы в таком же участии России, то мы тоже готовы все это повторить. Необходимые технологии у нас есть", - сказал тогда Путин.

Он сообщил, что по вопросу обогащенного урана в Иране Россия находится в контакте с США, Израилем и Ираном. "Мы в контакте с Вашингтоном и с Тегераном, и с Тель-Авивом", - заявил Путин.

При этом он отметил, что первоначально "практически все вовлеченные в конфликт стороны - и сам Иран, и Израиль, и Соединенные Штаты - сказали, что да, это интересно, и это можно рассмотреть".

"Но потом (они) начали свои требования ужесточать. Ну и все привело к сегодняшней ситуации. Наши предложения на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением - пожалуйста, если нет - просто будем следить за ситуацией и по мере возможностей будем влиять на то, чтобы остроту этой ситуации как-то снимать", - сказал Путин.