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В ЛНР в результате удара БПЛА ранены два электрика

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике беспилотник атаковал сотрудников филиала АО "Юго-Западная ЭКС" "Луганскэнерго", были ранены два человека, сообщили в пресс-службе компании.

"22 июня вражеский беспилотник атаковал сотрудников филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Луганскэнерго" как раз в то время, когда энергетики собирались выезжать на восстановительные работы, чтобы вернуть людям свет", - говорится в сообщении.

Ранения разной степени тяжести получил водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Их доставили в медучреждение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июня 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР Луганскэнерго
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