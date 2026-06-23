В ЛНР в результате удара БПЛА ранены два электрика

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике беспилотник атаковал сотрудников филиала АО "Юго-Западная ЭКС" "Луганскэнерго", были ранены два человека, сообщили в пресс-службе компании.

"22 июня вражеский беспилотник атаковал сотрудников филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Луганскэнерго" как раз в то время, когда энергетики собирались выезжать на восстановительные работы, чтобы вернуть людям свет", - говорится в сообщении.

Ранения разной степени тяжести получил водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Их доставили в медучреждение.