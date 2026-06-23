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Грушко заявил, что Москва не комментирует информацию о возможных контактах с ЕС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Москва всегда придерживается правила не комментировать конфиденциальные контакты с партнерами, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Так он ответил на вопрос, были ли со стороны Евросоюза попытки наладить канал диалога с Москвой.

"Утечки в прессе мы вообще не комментируем. Но существует очень серьезное правило, которого мы все придерживаемся: если мы договариваемся с партнерами о каких-то конфиденциальных контактах, мы этих договоренностей придерживаемся и их не комментируем", - сказал он журналистам в Москве на "полях" XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Отвечая на вопрос, был бы полезен такой канал связи, Грушко сказал: "Они все время говорят о том, что Европа должна сидеть за столом переговоров, но это желание не реализуется в практических действиях. И более того, хорошо известно, что до сих пор в Евросоюзе ведут внутренние дискуссии, кто будет представлять Европу на этих переговорах".

"Уже это свидетельствует о том, что Евросоюз на самом деле не заинтересован в проведении переговоров, ни с точки зрения создания условий для таких переговоров, что предполагает прежде всего прекращение оказания поддержки военной, финансовой и иной помощи киевскому режиму", - подчеркнул Грушко.

Он добавил, что "сама позиция, которую занимает Европа и которую постоянно озвучивает, она исключает Россию в качестве какого-то участника".

Александр Грушко МИД РФ
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