Матрос осужден на 15 лет за госизмену и диверсию в Мурманской области

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Северный флотский военный суд в Мурманской области вынес приговор военнослужащему по контракту, обвиняемому в госизмене и диверсии, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 13 мая 2025 года матрос был дежурным оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающего защищенность одного из военных аэродромов Мурманской области. В поисках дополнительного заработка он вступил в переписку с неизвестным в мессенджере.

"В ходе общения он передал указанному лицу изготовленное им с помощью камеры телефона фотоизображение графика технического обслуживания комплекса РЭБ. Далее согласился за вознаграждение в размере $2,5 тыс. совершить действия, направленные на повреждение комплекса РЭБ, и с помощью канцелярских ножниц перерезал кабели управления жгутов двух модулей радиопомех комплекса", - говорится в сообщении.

Суд признал военнослужащего виновным по ст. 275 и п. "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (госизмена, диверсия, сопряженная с посягательством на объекты Вооруженных сил РФ) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима.