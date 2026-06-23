Один человек погиб и двое пострадали в Запорожской области из-за украинских ударов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое ранены, в том числе двухлетняя девочка, в результате украинских ударов в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий во вторник.

"В городе Энергодаре в результате вражеского удара погиб сотрудник городской службы благоустройства, который просто выполнял свою ежедневную работу", - написал Балицкий в своем канале в Max.

В пригороде Энергодара - селе Ивановка - в результате удара пострадала двухлетняя девочка, ее госпитализировали. По словам губернатора, она находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, ранения получил житель Васильевки, мужчину госпитализировали.