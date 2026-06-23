Зюганов анонсировал встречу глав фракций Госдумы с президентом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Руководители думских фракций в завершение весенней сессии и восьмого созыва, как ожидается, встретятся с президентом Владимиром Путиным, сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Будет встреча. Всегда она бывает в преддверии, перед окончанием сезона. Подведем итоги, определим на будущее, потому что страна-то сейчас в трудном положении. Я всегда приветствую. Есть возможность не только коллективно и индивидуально обсудить проблемы", - ответил он на вопрос "Интерфакса", ожидается ли встреча руководителей фракций с президентом в завершение сессии.

Он считает, что "в этом отношении нам президент всем пример показывает".

"А то у нас в некоторых регионах никак до губернатора дойти не могут. А тут заранее предупредили, чтобы спланировали, чтобы знали", - отметил Зюганов.

Ранее стало известно, что Госдума 27 июля проведет дополнительное заседание. Оно станет последним для депутатов восьмого созыва.