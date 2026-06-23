В РФ сообщили об улучшении позиций российских войск в зоне СВО на ряде направлений

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - На ряде направлений улучшены позиции российских войск в зоне спецоперации, в Константиновке идет уничтожение отрядов ВСУ в юго-западной части города, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Ореховатка, Николайполье, Высокоивановка, Пискуновка, Малиновка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части "Южной" группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта", - заявили в министерстве.