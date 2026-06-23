Лавров заявил о готовности РФ возобновить переговоры с Украиной в любое время

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной в любой момент и в той точке, в которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" по ситуации вокруг Украины.

Глава МИД РФ напомнил, что президент РФ Владимир Путин "каждый раз, когда выступает по украинской теме, подчеркивает, что мы однозначно предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование".

Он добавил, что параметры этого урегулирования были обсуждены и согласованы на Аляске почти год назад.

"Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось так, как получилось", - заявил Лавров.