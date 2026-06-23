РФ сохраняет в силе рекомендацию иностранным дипломатам эвакуироваться из Киева

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия сохраняет в силе рекомендацию об эвакуации для иностранных дипмиссий в Киеве в рамках долгосрочной стратегии по достижению целей специальной военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет ваших посольств, то мы же еще месяца два назад предупредили всех иностранных коллег - и посольства, представительства компаний, что мы рекомендуем, во избежание недоразумений, эвакуироваться из Киева", - сказал Лавров на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

Он добавил, что "эта рекомендация остается в силе".

"Не то, что завтра может случиться нечто, что ожидают многие. Это просто рекомендация исходя из той стратегии, которая имеет долгосрочный характер и которая будет обязательно реализована для достижения целей специальной военной операции", - подчеркнул глава МИД РФ.