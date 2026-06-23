Аэропорт Краснодара приостановил работу, аэропорт Оренбурга - возобновил

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара "Пашковский" ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Для аэропорта Оренбурга такие же ограничения отменили. Их вводили из соображений безопасности.

Пресс-служба аэропорта Оренбурга сообщила, что авиакомпании будут работать по скорректированному графику.

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил об отмене режима ракетной опасности в регионе.