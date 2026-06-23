В МИД заявили о возрастании рисков военного столкновения РФ и НАТО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Риск военного столкновения России и НАТО возрастает, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Возрастает риск военного столкновения. Они говорят о том, что будут готовы к 2030 году, поэтому ни в коем случае нельзя допустить установления мира на Украине", - сказал Грушко журналистам на полях международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Если говорить о реальных ресурсах, указал замминистра, "которыми обладает Российская Федерация, то они достаточны для того, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития событий, чтобы самым надежным образом обеспечить безопасность и на западных рубежах".