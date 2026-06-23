Путин заявил, что страны НАТО открыто говорят о подготовке к войне с РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Страны НАТО открыто говорят о том, что готовятся к войне с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.