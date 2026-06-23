Поиск

Президент отметил оперативный обмен данными между ВС России и ОПК

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Армия России и оборонный комплекс наладили оперативные каналы связи, которые позволяют собирать информацию об эффективности применяемых в зоне СВО вооружений и техники, сообщил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

"Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, созданные каналы обратной связи позволяют оперативно собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют это на поле боя", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "все это делается на собственной, отечественной научно-технологической базе, является результатом работы именно наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих".

"(ОПК) полностью обеспечен необходимым ритмичным финансированием на базе стабильной, устойчивой экономики России", - заявил он.

Владимир Путин ОПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле

В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

 В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России

 Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России

Гендиректор "Пятерочки" не исключил, что ритейлу может не хватить российского вина

Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

 Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

Грушко заявил, что Москва не комментирует информацию о возможных контактах с ЕС

Ушаков сообщил о попытках представителей ЕС наладить контакты с РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10062 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2804 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов