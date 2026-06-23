Президент отметил оперативный обмен данными между ВС России и ОПК

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Армия России и оборонный комплекс наладили оперативные каналы связи, которые позволяют собирать информацию об эффективности применяемых в зоне СВО вооружений и техники, сообщил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

"Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, созданные каналы обратной связи позволяют оперативно собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют это на поле боя", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "все это делается на собственной, отечественной научно-технологической базе, является результатом работы именно наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих".

"(ОПК) полностью обеспечен необходимым ритмичным финансированием на базе стабильной, устойчивой экономики России", - заявил он.