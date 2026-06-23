Глава Минобороны РФ заявил об активном внедрении техники с ИИ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России активно внедряют технологии искусственного интеллекта, робототехнические комплексы и интегрированные системы управления, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во вторник.

"Сегодня вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления. Ваша задача - не только мастерски применять такую технику, но и совершенствовать тактику ее боевого применения", - сказал Белоусов на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

"Современная эпоха ставит перед нами принципиально новые вызовы. Конфигурация угроз динамична, а средства противодействия им требует глубокого понимания новейших технологических процессов", - заявил глава военного ведомства.

По словам Белоусова, необходимо осмыслить и интегрировать полученный в ходе специальной военной операции опыт в современную тактику, "повысив боевую эффективность ваших подразделений".