Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти разрешают со вторника провозить через Крымский мост 200 литров топлива, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала "Крым 24".

"С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина в одном транспорте", - сказал Крючков.

Ранее действовала норма, разрешающая провоз через Крымский мост только 100 литров жидкости сверх топлива в баке в одном автомобиле.

Проезд через Крымский мост открыт для легкового транспорта и автобусов.