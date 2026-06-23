Рябков призвал Запад не сомневаться в решимости России достичь целей СВО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - У западных стран не должно быть сомнений в решимости России обеспечить достижение целей СВО, в Москве рассчитывают, что этот сигнал воспринимают там со всей серьезностью, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим общий тренд, это тренд эскалационный, он не может не вызвать озабоченность. Никаких сомнений в нашей решимости обеспечить достижение целей СВО и защитить все, что требуется средствами, имеющимися в нашем распоряжении, не должно быть", - сказал Рябков во вторник журналистам в Москве на "полях" "примаковских чтений".

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о возможности производства дальнобойных ракет Patriot на территории Украины.

"Мы надеемся, что данный сигнал воспринимается со всей серьезностью там, где не прекращаются попытки испытать наше терпение, испытать нас на прочность", - подчеркнул Рябков.