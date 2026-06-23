Поиск

Рябков призвал Запад не сомневаться в решимости России достичь целей СВО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - У западных стран не должно быть сомнений в решимости России обеспечить достижение целей СВО, в Москве рассчитывают, что этот сигнал воспринимают там со всей серьезностью, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим общий тренд, это тренд эскалационный, он не может не вызвать озабоченность. Никаких сомнений в нашей решимости обеспечить достижение целей СВО и защитить все, что требуется средствами, имеющимися в нашем распоряжении, не должно быть", - сказал Рябков во вторник журналистам в Москве на "полях" "примаковских чтений".

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о возможности производства дальнобойных ракет Patriot на территории Украины.

"Мы надеемся, что данный сигнал воспринимается со всей серьезностью там, где не прекращаются попытки испытать наше терпение, испытать нас на прочность", - подчеркнул Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сложивший полномочия главы Южной Осетии Гаглоев назначен советником президента РФ

В Крыму подготовили графики планового отключения электричества

Путин усмотрел в обращении Зеленского к Москве конфликтный потеницал

Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год

 Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год

Электроснабжение нарушено в центре, на юге и востоке Крыма

Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле

 Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле

В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

 В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России

 Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10063 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов