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Договоренности Ирана и США не удивили Москву по причине ее закрытого диалога с Тегераном

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Достигнутые Ираном и США договоренности не были неожиданностью для России, Москва и Тегеран постоянно везут закрытый диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я про китайцев не знаю. Мы в постоянном контакте с иранцами. И не будет преувеличением сказать, что ничего из того, что достигнуто, не стало для нас неожиданностью. Мы ведем закрытый диалог с ними по всем вопросам, дальше будем это продолжать", - сказал он журналистам "на полях" международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса", участвовали ли Москва и Пекин каким-либо образом в выработке договоренностей между Ираном и США.

Рябков подчеркнул: "Не говоря уже о том, что конкретные предложения, с которыми мы выступали применительно к тому, как обеспечить эффективное решение важной части общей этой задачи, все эти предложения остаются на столе".

МИД РФ Иран США Сергей Рябков
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