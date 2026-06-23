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Комитет Думы рекомендовал экс-губернатора Гладкова в послы РФ в Абхазии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Да, мы сегодня поддержали кандидатуру Гладкова на должность посла РФ в Абхазии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что заседание комитета по вопросам назначения послов согласно регламенту всегда проходит в закрытом режиме.

Госдума Абхазия Белгородская область Вячеслав Гладков
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