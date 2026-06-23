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На изготовителей вискового дистиллята распространили требования к производителям спирта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла закон, распространяющий на предприятия, выпускающие висковый дистиллят, требования, предъявляемые к производителям этилового спирта.

Документ (№1099051-8) в декабре 2025 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Согласно принятому закону, висковый дистиллят исключается из перечня дистиллятов, на которые не распространяются общие требования к производителям спирта. Его производители подпадают под лицензионные правила и требования к уставному капиталу, установленные для спиртзаводов. Для организаций, выпускающих висковый дистиллят на 1 ноября 2026 г., ключевые требования (в частности, к уставному капиталу) начнут применяться с 1 марта 2028 г., для соискателей лицензии на его производство - с 1 ноября 2026 г.

Отменяется декларирование использования производственных мощностей для производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при сохранении обязанности по ведению учета использования таких мощностей.

Закрепляется электронная форма подачи уведомлений об изменении состава органов управления и заявлений о досрочном прекращении действия лицензии - через портал "Госуслуги", региональные порталы госуслуг или ЕГАИС.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Госдума
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