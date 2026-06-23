В I чтении принят проект о стажировках студентов и выпускников учебных заведений

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регламентации института стажировки в сфере труда.

Соответствующий законопроект (№1252024-8) предусматривает, что стажерами смогут работать либо студенты, либо выпускники вузов и колледжей в течение первого года после их окончания. Продолжительность стажировки может составлять не более шести месяцев.

Законопроект предлагает ввести само понятие "стажер". В частности, стажировкой в сфере труда будет являться трудовая деятельность, осуществляемая на основании срочного договора, заключаемого между работодателем и стажером в целях приобретения им первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и адаптации к трудовой деятельности.

Как отметил соавтор проекта закона, замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев, сегодня многие выпускники сталкиваются с требованием работодателей иметь опыт работы, но при этом не имеют возможности его получить.

"Согласно статистике, 24% выпускников вузов и 43% выпускников колледжей работают не по специальности. Это означает, что люди были отвлечены от непосредственной работы на рынке труда, и государство еще тратило деньги на образование, которое им не потребовалось", - сказал Исаев журналистам.

Со стажерами, согласно законопроекту, будет заключаться срочный трудовой договор. Это означает, что они получат все гарантии по трудовому законодательству: зарплату не ниже МРОТ, формирование пенсионного стажа, оплату больничного листа, отметил депутат.

Законопроект предусматривает, что по завершении стажировки молодой специалист сможет заключить с работодателем постоянный трудовой договор без испытательного срока.

"Мы даем возможность работодателю присмотреться к стажеру, стажеру – присмотреться к работодателю и принять решение. Мы считаем, что этот законопроект существенно облегчит проблему трудоустройства молодежи", - считает Исаев.

Он также напомнил, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин поддержал соответствующую инициативу "Единой России" и призвал Госдуму принять закон как можно быстрее, а также расширить применение ученического договора. В частности, сегодня такой договор может заключать только юридическое лицо, но не индивидуальный предприниматель. "Единая Россия" совместно с Минтрудом и социальными партнерами готовит соответствующие изменения в законопроект ко второму чтению, сообщил Исаев.

Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нормы правильные. И президент, обратив на это внимание, подчеркнул, что это ждут люди. И мы со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы законодательство было сформировано уже в летнее время", - сказал Володин в интервью ИС "Вести".

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.