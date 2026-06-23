Склад с алкоголем загорелся в подмосковном Воскресенске

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пожарные не допустили распространение огня на складе с подготовленным к утилизации алкоголем в Воскресенске и локализовали его на площади 1 тыс. кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Поступила информация о пожаре на площадке складирования алкогольной продукции, подготовленной к утилизации, по адресу: деревня Городище Воскресенского г.о. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали возгорание на площади 1000 квадратных метров, не допустив распространения огня по всей площади хранения, и уберегли близлежащий склад", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте работают 34 человека и 10 единиц техники.