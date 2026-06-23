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Дело о легализации доходов от наркобизнеса на 3 млрд руб. направлено в суд

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила в суд материалы уголовного дела о наркоторговле и легализации доходов на сумму свыше 3 млрд рублей, сообщили в надзорном ведомстве во вторник.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Пантеенко. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "полученные преступным путем доходы он обналичивал, а также использовал для оплаты услуг так называемых курьеров-закладчиков. Общая сумма таких операций превысила 3 млрд рублей", - уточнили в Генпрокуратуре.

По ее сведениям, в 2022-2024 годах Пантеенко действовал в составе организованной группы, которая занималась сбытом наркотических средств через интернет-ресурсы.

"Пантеенко управлял подконтрольными счетами, получал деньги от незаконной деятельности и конвертировал их в криптовалюту", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд Свердловской области.

Ранее часть соучастников организованной группы уже была приговорена к различным срокам наказания. Уголовное преследование остальных фигурантов продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ Николай Пантеенко
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