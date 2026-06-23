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Путин заявил о стремлении Киева создать себе благоприятные условия для переговоров

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Удары Киева по российской территории направлены на создание благоприятных для него условий по возобновлению прерванных ранее переговоров с сильных позиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все, что делается на этом направлении, этим самым киевском режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью - создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций", - сказал он на совещании с членами правительства.

При этом Путин подчеркнул, что "речь идет, может быть, только о создании впечатления каких-то сильных позиций, потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому".

"Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом ещё скажу, каждый день двигаются вперёд", - пояснил он.

Владимир Путин Украина
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