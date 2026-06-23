Путин заявил, что удары Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на ход СВО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Украинские удары по российской гражданской инфраструктуре, в том числе по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и студенческому общежитию в Старобельске, не могут повлиять на ситуацию на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Брянской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

"Более того, я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело", - продолжил он.