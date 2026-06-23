Поиск

Путин заявил, что удары Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на ход СВО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Украинские удары по российской гражданской инфраструктуре, в том числе по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и студенческому общежитию в Старобельске, не могут повлиять на ситуацию на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Брянской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

"Более того, я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело", - продолжил он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о готовности законодательных изменений для стимулирования поставок топлива

Экс-гендиректор "Аэрофлота" арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

 Экс-гендиректор "Аэрофлота" арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Дума приняла закон об ужесточении правил на рынке оценки и приватизации федеральных активов

Минфин 24 июня не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Сложивший полномочия главы Южной Осетии Гаглоев назначен советником президента РФ

В Крыму подготовили графики планового отключения электричества

Путин усмотрел в обращении Зеленского к Москве конфликтный потеницал

Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год

 Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2808 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10064 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов