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Путин призвал региональные власти к ритмичной работе в условиях дополнительных угроз

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил ведомствам и главам регионов самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности в условиях возникающих дополнительных угроз, создаваемых киевским режимом, подчеркнув, что в зоне их ответственности все должны работать ритмично.

Во время совещания президент отметил, что дополнительные угрозы, которые пытается создать киевский режим, должны сводиться к минимуму, прежде всего, силами министерства обороны и других силовых ведомств, но и правительства РФ, руководителей регионов.

"Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решаемая. Вот и в этой связи, да, конечно, нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично", - сказал Путин на совещании с правительством.

Он подчеркнул, что власти должны исходить из того, что есть. "Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны в регионах Российской Федерации с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных Сил", - сказал президент.

Ранее во вторник на совещании он уже призвал правительство принять дополнительные меры для купирования угроз, связанных с ударами Киева по гражданской инфраструктуре РФ.

"Конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин
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