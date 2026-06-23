Сотрудницы банка в Петербурге отправлены под арест по делу о краже золотых монет на 2 млрд руб.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Двум сотрудницам банка в Санкт-Петербурге, подозреваемым в краже нескольких тысяч золотых монет, избрана мера пресечения, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в соцсети во вторник.

Руководитель офиса финансовой организации Инна Андреева заключена под стражу по 20 августа, менеджер Ирина Порываева на такой же срок отправлена под домашний арест, написала Лебедева.

Обеим вменяют кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, не позднее 20 июня Андреева при участии Порываевой и других неустановленных сообщников похитили из хранилища около 9 тысяч золотых монет "Победоносец" разным номиналом общей стоимостью более 2 млрд рублей.