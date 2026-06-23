Ритейлеры призвали убрать барьер на запуск маркетплейсов торговыми сетями

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ритейлеры считают целесообразным устранить законодательное ограничение на открытие торговыми сетями собственных маркетплейсов, Федеральная антимонопольная служба не поддерживает эту идею. Речь об этом шла на "круглом столе" в рамках форума "Неделя российского ритейла".

В частности, свой маркетплейс хотела бы создать группа "Лента", но ей мешает законодательный запрет на его создание, рассказала директор по связям с общественностью и государственными органами группы Мария Филиппова.

По ее словам, сегодня покупатель "стал ленив" и не хочет тратить свое время на походы по магазинам. И эту потребность очень хорошо закрывают цифровые платформы, маркетплейсы и собственные онлайн-каналы традиционных ритейлеров. К тому же, отметила Филиппова, если говорить о долгосрочной перспективе, то "когда-то офлайн-ритейл достигнет предела открытия "каменных" магазинов, закончатся торговые площади, помещения, и покупатель будет трансформироваться дальше".

"Нам нужно за этой трансформацией уже успевать. Значит, способ быть к нему (покупателю - ИФ) ближе и продолжать к нему ходить – это развитие собственного маркетплейса", - отметила представитель "Ленты".

По ее словам, сейчас стратегия компании не предусматривает открытия своего маркетплейса, но она хотела бы его иметь, чему препятствуют законодательные ограничения.

"Во что мы здесь упираемся? В то, что, оказывается, когда мы – торговая сеть, торгующая продовольствием, мы не можем в своей группе иметь маркетплейс. А хотели бы, потому что мы хотели бы из наших прекрасных российских конечных полок создать бесконечную российскую полку с бесконечным количеством товаров и возможностями для поставщиков", - сказала Филиппова.

"Присутствующая в законе норма, запрещающая нам работать по модели маркетплейсов, – это барьер выхода на этот рынок, это барьер на пути к кошельку покупателя. Мы не очень понимаем, почему существует этот барьер, в чем логика его существования", - сказала представитель "Ленты".

Она отметила, что действующий закон "О торговле" "во многом формировался по пожеланиям поставщиков", в законе появился принцип недискриминации и безбарьерного выхода на рынок для них. "То есть, сегодня поставщик имеет все возможности выйти на любой рынок, никто ему в этом препятствовать не должен. И этот же закон в другой его части содержит принцип установления барьера для выхода офлайн-сетей в более широкий онлайн-сегмент. Нам кажется это несправедливым и неправильным", - посетовала представитель "Ленты".

По ее мнению, запрет офлайн-сетям открывать свои маркетплейсы в долгосрочной перспективе может неблаготворно сказаться на конкуренции и, соответственно, на благосостоянии покупателей.

Идею снятия запрета поддержал и представитель одного из крупнейших российских маркетплейсов "Озон".

"Мы согласны с тем, что нужно расширять перечень этих участников, мы с радостью поддерживаем снятие ограничений, которые сейчас есть в законе "О торговле", чтобы торговые сети тоже могли создавать свои маркетплейсы", - сказал в ходе круглого стола директор регуляторной политики Ozon Александр Васильев.

Позиция ФАС

В то же время в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) не приветствуют снятие этого запрета. В ведомстве считают, что это приведет к возвращению тех "искажений", которым препятствует закон "О торговле".

"Конечно, богатые люди могут мечтать о многом. Некоторые даже мечтают свой маркетплейс сделать, вопреки экономическим реалиям, обстоятельствам фактическим. Просто вот такая мечта: "Что ж такое, у Татьяны Ким получилось, и я тоже хочу маркетплейс. В конце концов я же торгую офлайн, почему мне запрещают?" - пошутил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, комментируя выступление представителя "Ленты".

"Но есть масса обстоятельств, которые мы много раз обсуждали, почему совмещение в одном юрлице офлайн и онлайн приводят к тому, что вот те искажения, которым препятствовал закон "О торговле", они возвращаются с новой силой и еще больше аккумулируются за счет технологий. Поэтому и были эти ограничения приняты в свое время. Это много раз говорилось, и это не изменилось, к сожалению", - продолжил замглавы ФАС.

"Нет никакой проблемы сделать отдельный маркетплейс, создавайте как бизнес-процесс и развивайте его. Но это с точки зрения как фантазии – это допустимо, но с точки зрения реальности и фактических обстоятельств, как естественно-научное направление, рискованно, мягко говоря", - заключил чиновник.