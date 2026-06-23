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Следующий российский экипаж МКС проведет два выхода в открытый космос

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Следующий российский экипаж Международной космической станции (МКС) выполнит два выхода в открытый космос в ноябре и январе, сообщил командир корабля "Союз МС-29", космонавт Петр Дубров.

"В нашей программе полета запланировано два выхода в открытый космос. Один планируется в ноябре и второй - в следующем году, в январе", - сказал Дубров на видео, распространенном Центром подготовки космонавтов (ЦПК) во вторник.

"Задачи в основном технические: смена батарей насоса, удаление некоторых старых платформ, которые больше не будут использоваться, но также на второй выход запланирован очень интересный эксперимент "Теледроид", - сообщил он.

"Сергей Тетерятников, который прилетит на корабле Crew Dragon к нам, когда мы уже будем на борту, будет осуществлять поддержку наших выходов", - сказал космонавт.

Ранее во вторник в ЦПК сообщили, что межведомственная комиссия допустила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-29" к предстартовой подготовке на Байконуре.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-29" запланирован на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

МКС Роскосмос Союз МС-29
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