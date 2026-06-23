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Станция Керчь-Южная останется конечной для поездов в сообщении с Крымом 24 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Поезда в сообщении с Крымом будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная до 24 июня включительно. Об этом сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"В среду, 24 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная", - говорится в канале компании в Max.

Такой порядок движения поездов действует с 20 июня. Изменения, по словам представителей компании, связаны с временным закрытием одного из участков железной дороги на полуострове. От станции в Керчи пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами.

Как сообщалось, с 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов - восемь из 14 - ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь-Южная.

Крым Керчь Гранд Сервис Экспресс
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