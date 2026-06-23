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Режим ЧС ввели в районе Оренбуржья после подтопления домов сильным ливнем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен во вторник на территории города Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области из-за подтоплений в ряде населенных пунктов, сообщает информационный центр правительства региона во вторник.

Соответствующий указ подписал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Обстановка, сложившаяся с 22 июня на территориях городского округа город Бугуруслан и муниципального образования Бугурусланский муниципальный район Оренбургской области в результате неблагоприятных гидрометеорологических явлений (сильного ветра, продолжительного ливневого дождя), повлекших за собой подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности, признана чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера", - говорится в сообщении.

Указом также определены границы зоны чрезвычайной ситуации в этих муниципальных образованиях.

Ранее со ссылкой на Главное управление МЧС по региону сообщалось, что из-за сильных ливней на территории пяти муниципальных образований Оренбуржья подтоплено 188 жилых домов и 361 приусадебный участок.

Оренбургская область
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Режим ЧС ввели в районе Оренбуржья после подтопления домов сильным ливнем

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