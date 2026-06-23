Генконсульство Белоруссии откроется в Новосибирске

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло предложение МИД РФ об открытии в Новосибирске Генконсульства Белоруссии с консульским округом, правительству области рекомендовано выделить для дипмиссии служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой в собственность.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Принять предложение МИДа России (...) об открытии в г. Новосибирске Генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области - Кузбасса, Новосибирской, Омской и Томской областей, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Российскому внешнеполитическому ведомству поручено в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Белоруссией.

"Рекомендовать правительству Новосибирской области выделить в г. Новосибирске для генерального консульства Республики Белоруссия служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного генерального консульства", - добавили в кабинете министров.